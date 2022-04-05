Araştırma: Toplumun yüzde 54’ü şu anda çalışmıyor, toplumun 5’te 1’i sigortasız çalışıyor
05 Nisan 2022 12:28
114
Covid-19 pandemisi nedeniyle toplumun yaşamı radikal bir şekilde değişti. Gündelik yaşam sekteye uğradı, bireylerin virüse yakalanmaktan kaçınma çabaları ve karantina düzeni farklı bir toplumsal düzen meydana getirdi. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve KONDA’nın ortak çalışmasına göre, Toplumun yüzde 54’ü şu anda çalışmıyor, toplumun 5’te 1’i sigortasız çalışıyor.
214
“Ev işleri ve bakıma muhtaç bireylerin bakımından genel olarak kadınlar sorumlu” | Kadınların yüzde 67’si ev işlerini tek başına yaparken evli kadınların yüzde 75’i ev işlerini tek başına yapıyor. Bakıma muhtaç bireylerin bakımından da genellikle kadınlar sorumlu. Hanedeki bebek bakımını tek başına yapanların yüzde 93’ü, engelli, hasta, yaşlı bireylerin bakımı tek başına yapanların ise yüzde 73’ü kadın.
314
Ev işleri, eğitim ve işe toplam 6 saat, televizyon ve internete 4 buçuk saat ayırıyoruz | Gün içinde zorunlu işlere ayrılan zaman, televizyon ve internete ayrılan zamandan biraz fazla. Ev işleri, eğitim ve işe toplamda 6 saat ayrılırken, internet ve televizyona toplamda 4 buçuk saat zaman ayrılıyor. Erkeklerin bir günde iş ve işlerine ayırdığı zaman toplamda yaklaşık 5 buçuk saat, kadınlarda ise bu süre 5 saat. Erkekler ev işlerine bir günde yarım saat zaman ayırırken kadınların yaklaşık 3 buçuk saati ev işleriyle geçiyor.
414
Yaşlılar televizyonla, gençler internetle daha çok zaman geçiriyor | Televizyon ve internete ayrılan zamanlarda gençler ve yaşlılar arasında büyük bir fark mevcut. Gençler daha çok internetle yaşlılar ise televizyonla zaman geçirmeyi tercih ediyor. 18-32 yaş arasındakiler bir günde yaklaşık olarak 3 saatlerini internette geçirirken 49 yaş ve üzeri 4 saatini televizyon izleyerek geçiriyor.
514
Metropolde yaşayanlar daha çok uyuyor ve daha çok çalışıyor | Metropolde yaşayanlar günde yaklaşık 8 saat, kentte yaşayanlar 7 buçuk saat, kırda yaşayanlar ise 7 saat uyuyor. Kırda yaşayanlar güne daha erken başlayıp günü daha erken bitiriyor.
614
Çalışan kadınların 9 saati ev işi ve iş ile geçiyor | Ev işi ve işe ayrılan toplam sürede çalışan kadınların yükü oldukça fazla. Çalışan kadınların bir gününün 9 saati ev işleri ve iş ile geçiyor. Ev kadınlarının ise 4 buçuk saati ev işi ile geçiyor.
714
Evdeki iş yükü en fazla olan küme ev kadınları | Kadınlar erkeklere göre ev işlerinden daha çok sorumluyken tüm kümeler arasında ev işleri, yaşlı, engelli, hasta, bebek bakımı konusunda en çok yükü olan ve bu işler dolasıyla iş yükü konusunda en çok zorlanan küme ev kadınları.
814
Yemek, temizlik, çamaşır ve bulaşık kadınlarda, bağ-bahçe, spor, tamirat erkeklerde. | Kadın ve erkeklerin pandemide daha çok yaptıkları aktivite ve işlere bakıldığında ise erkekler kadınlara göre tadilat/ tamirat ve bağ bahçe işleriyle daha çok ilgilenmiş ve işe daha çok gitmiş. Kadınların daha fazla yaptığı şeyler ise ev işleri. Pandemide kadınların yüzde 75’i daha çok temizlik, yüzde 74’ü daha çok yemek yapmış. Erkekler arasında bu oranlar sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 19. Bunun yanında kadınların çamaşır, bulaşık ve bebek bakımı ile de erkeklerden daha çok ilgilendiğini ve bu farkın çok büyük olduğu görülüyor.
914
Çalışanların yüzde 85’e yakını ofise, fabrikaya veya işyerine gidiyor | Pandemi döneminde evde çalışma veya dönüşümlü olarak ev ve işyerinde çalışma sistemine geçenler sayısı artmıştı. Şu anda ise toplumun yüzde 85 gibi önemli bir bölümü çalışmak için ofise/fabrikaya/ işyerine gidiyor.
1014
Toplum haftada ortalama 48 saat çalışıyor | Her 5 kişiden 1’i ise 60 saatten daha fazla çalıştığını söylüyor
1114
Her 10 öğrenciden 1’i online eğitime katılamadı | Pandemi döneminde eğitim konusunda kurumların ve bireylerin bu duruma hazırlıksız yakalanması nedeniyle online eğitim alması gereken her 10 öğrenciden 1’i bu sürece dahil olamadı.
1214
Toplum daha az uyumaya başladı | Pandemi döneminden bu yana uyku ve diğer işlere ayrılan zamanlarda ciddi bir değişim yaşandı. Pandemi döneminde toplum geneli günde yaklaşık sekiz buçuk saat uyurken şu anda yaklaşık yedi buçuk saat uyuyoruz. İnternet ve televizyonla geçirilen zaman ise pandemiden bu yana yaklaşık dört buçuk saat azaldı.
1314
Her 5 kişiden 1’i pandemi zamanında işten çıkarılmış veya işini bırakmış | Pandemi dönemi sürekli gündeme gelen işten çıkarılanlar ve işi bırakmak zorunda kalanların toplumun yüzde 20’sini oluşturduğunu görüyoruz.
1414
Toplumun 5’te 1’i sigortasız çalışıyor | Eğitim seviyesi azaldıkça sigortası olmayanların oranı artıyor