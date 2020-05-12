Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
12 Mayıs 2020 13:54
125
Akademetre araştırma şirketi, “Toplumun Koronavirüs’e Bakışı” başlılı Mayıs 2020 raporunu yayınladı. Araştırma için 25 ilde toplam 1950 kişi ile görüşüldü. Katılanların çoğunluğu Koronavirüs’ün insanlar ile vahş hayvanlar arasındaki temasın artması sonucu ortaya çıktığını düşündüğünü aktardı. Toplumun yüzde 15’i Covid-19’un Türkiye’de haziran sonunda sonlanacağı konusunda ümitli olduğunu söyledi. Katılanların neredeyse yarısı, Koronavirüs’ün yaşamları üzerinde olumlu bir etkisinin bulunduğunu ifade etti.
225
Katılanların cinsiyet dağılımı
325
Katılanların sosyo-ekonomik durumu
425
Katılanların yaş dağılımı
525
Katılanların medeni durumu
625
Koronavirüs'ün ortaya çıkış sebepleri
725
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
825
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
925
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
1025
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
1125
Koronavirüs'ün toplum üzerindeki etkisi
1225
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
1325
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
1425
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
1525
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
1625
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
1725
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
1825
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
1925
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
2025
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
2125
Ülkeler arası iş birliği
2225
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
2325
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
2425
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor
2525
Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor