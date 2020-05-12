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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

12 Mayıs 2020 13:54

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Akademetre araştırma şirketi, “Toplumun Koronavirüs’e Bakışı” başlılı Mayıs 2020 raporunu yayınladı. Araştırma için 25 ilde toplam 1950 kişi ile görüşüldü. Katılanların çoğunluğu Koronavirüs’ün insanlar ile vahş hayvanlar arasındaki temasın artması sonucu ortaya çıktığını düşündüğünü aktardı. Toplumun yüzde 15’i Covid-19’un Türkiye’de haziran sonunda sonlanacağı konusunda ümitli olduğunu söyledi. Katılanların neredeyse yarısı, Koronavirüs’ün yaşamları üzerinde olumlu bir etkisinin bulunduğunu ifade etti.

225

Katılanların cinsiyet dağılımı

325

Katılanların sosyo-ekonomik durumu

425

Katılanların yaş dağılımı

525

Katılanların medeni durumu

625

Koronavirüs'ün ortaya çıkış sebepleri

725

Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

825

Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Koronavirüs'ün toplum üzerindeki etkisi

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Ülkeler arası iş birliği

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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Araştırma: Toplumun neredeyse yarısı Koronavirüs'ün yaşamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

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