Araştırma: Kumaş maskelerin yüzde 85'i düzgün yıkanmıyor, yüzde 15'i hiç yıkanmıyor
21 Ekim 2020 09:50
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Araştırma: Kumaş maskelerin yüzde 85'i düzgün yıkanmıyor, yüzde 15'i hiç yıkanmıyor
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İngiltere’de yapılan araştırmada tekrar yıkanabilir maskelerin aslında pek de yıkanmadığını ortaya çıkardı. YouGov tarafından yapılan araştırmaya göre, kumaş maske kullananların yüzde 85’i maskelerini düzgün bir şekilde yıkamıyor. Geriye kalan yüzde 15’inin ise bu maskeleri hiç yıkamadığı ortaya çıktı.
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İngiltere’de bulunan Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu’nun (SAGE) önceki araştırmasında sekiz kişiden sadece birinin yeniden kullanılabilir bir maskeyi doğru bir şekilde yıkadığını ortaya koyuyordu. Bu düzgün bir şekilde yıkayanların ise yüzde 34’ü en az 4 kullanımdan sonra yıkadığını belirtti.
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Kumaş maskeye ek olarak tek kullanımlık maskeleri kullananlar ise bunları birden fazla defa kullanıyor. Bazı uzmanlar ise hijyeni maskelemeye yönelik bu sıkılgan tavrın Covid-19 veya diğer mikropların daha da yayılmasına yol açabileceğinden endişe ediyor.
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Kent Üniversitesi öğretim görevlisi Jeremy Rossman, bulgulara, “rahatsız olduğunu ama şaşırmadığını” söylüyor. Rossman, kirli maskelerle ilgili iki ana sorun olduğunu söylüyor. Rossaman, “Bunlardan biri sizi norovirüs ve grip gibi Covid dışı mikroplara karşı daha fazla yakalanma riskine karşı koruyamaması. İkincisi ise yüz maskesinin yıkanmamasıyla birlikte kendinizi solunum yolu virüslerine yakalanmayla karşı karşıya bırakabiliyorsunuz, grip gibi” diyor.
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Geçen ay Amerika’daki bir televizyon programı olan Today’de uzmanlar iki maskeyi temizledi. Her iki maskenin dışında, musluk suyunda yaygın olarak bulunan bakteri psödomonas olduğu ortaya çıktı. Bu şovu yapan uzmana göre ıslak ellerle maskenin dışına dokunmanın buna yol açtığı belirtiliyor. Sağlıklıysanız ise bu çok büyük bir soruna sebep olmasa da akciğer enfeksiyonu geçirmiş kişilerde bu psödomonas zatürreye sebep olabiliyor.
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Ayrıca maskenin çevreden Covid-19 alma ihtimali de bulunuyor.
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“Maskeye dokunursanız ve ellerinizi yıkamadan yüzünüze sürerseniz, kirli bir maskeden corona virüsü kapabilirsiniz” diyor programın sunucusu. Maskeyi daha güvenli çıkarmak ve takmak için kulakların arkasına geçen kayışların kullanılması öneriliyor. Rossman, “maskenin ön tarafına dokunursanız, ellerinizi sıcak su ve sabunla yıkamanın hayati önem taşıdığını söylüyor.
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Avustralya’daki bilim adamları ise doğru koşullar dahilinde Covid-19 virüsünün telefon ve kağıt paraların üzerinde bir aya kadar yaşayabileceği sonucuna vardı. Rossman, şu anki düşüncenin Covid-19’un kumaş ve kağıt ürünlerinde 24 saat yaşayabileceği yönünde olduğunu söylüyor.
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Tek kullanımlık bir maske takıyorsanız Rossman’ın önerisi, onu her gün veya 2-3 defa kullanımdan sonra değiştirmeniz. “Kağıt maskeler bozulabilir yani daha az etkili hale gelebilirler. Maske yüzünüze ne kadar yakın olursa virüsün dışarıya çıkmasını önlemede o kadar iyidir. Birkaç gün giyebilirsiniz ama daha fazla dayanamazlar” diyor.