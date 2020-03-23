Koronavirüs araştırması: HDP'ye oy verenlerin yüzde 45'ine göre Sağlık Bakanı başarılı, toplumun yarısına göre ise devlet kurumları şeffaf değil
23 Mart 2020 11:23
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Rawest Araştırma, Diyarbakır, Mardin, Van ve Urfa’da yürüttüğü yeni tip Koronavirüs (Covid-19) araştırmasını yayımladı. 738 kişi ile yapılan araştırmaya göre, Her 4 kişiden 3’ü, yaşadıkları şehirde Koronavirüs vakası olduğunu düşünüyor.
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Araştırmaya katılan her 4 kişiden 3’ü Koronavirüs'ten dolayı ortalamanın üstünde bir endişe taşıyor. Kadınların ise Koronavirüs konusunda erkeklerden daha endişeli olduğu görülüyor.
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Araştırmaya göre, her 5 kişiden 4’ünün el yıkama alışkanlığı değişti. Katılımcıların yüzde 49'u elini sık sık yıkadığını, yüzde 32'si ise çok sık yıkadığını dile getirdi.
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Koronavirüs, her 5 kişiden 4’ünün dışarı çıkma alışkanlığını da değiştirdi. Katılımcıların yüzde 31'i Koronavirüs salgınından dolayı, yüzde 31' i de hiç dışarı çıkmadığını belirtirken, yüzde 49'u ise çok az dışarı çıktığını söyledi.
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Araştırma, Koronavirüs'ün yaklaşık her 10 kişiden 9’unun sosyal ortamlarda bulunma alışkanlığını değiştirtiğini ortaya koydu. Buna göre, kadınların sosyal ortamlarda bulunma davranışı erkeklere nazaran daha fazla azalmış görünüyor.
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Koronavirüs salgını, her 3 kişiden 2’sinin insanlarla temasını azalttı. Araştırma kadınlar ve orta yaş grubunun, diğerlerine nazaran temastan daha fazla kaçındığını ortaya koydu.
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Salgın döneminde dışarı çıkarken maske/eldiven gibi koruyucu ekipman kullananların oranı 3’te 1’in altında. Araştırmaya göre, kadınlar ve gençler, diğer katılımcılara nazaran daha fazla önlem alıyor.
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Araştırmaya göre, katılımcıların 3'te 1’i Koronavirüs salgını döneminde beslenmesine daha fazla özen göstermeye başladı.
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Katılımcıların 3'te 2’si Sağlık Bakanını Fahrettin Koca'yı başarılı buluyor. AKP'lilerin yüzde 89’u, HDP'lilerin ise yüzde 45’i Koca'yı başarılı buluyor. Başarılı olmadığını düşünenlerin oranı ise HDP'lilerde yüzde 31 iken, AKP'lilerde ise bu oran yüzde 3.
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Her 2 kişiden 1’i devlet kurumlarının şeffaf olmadığını düşünüyor. AKP'lilerin yüzde 20’si ve HDP'lilerin yüzde 71’i ise devlet kurumlarını şeffaf bulmadığını dile getirdi.
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Araştırmaya göre, devlet kurumlarının Koronavirüs ile ilgili paylaştığı bilgileri güvenilir bulanların oranı yüzde 41. AKP'lilerin yüzde 13’ü, HDP'lilerin ise yüzde 56’sı bu süreçte devlet kurumlarının paylaştığı bilgilere çok az güveniyor ya da hiç güvenmiyor.
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Her 4 kişiden 3’ü yaşadıkları şehirde Koronavirüs vakası olduğunu düşünüyor. Söz konusu her 3 kişinin 1’i de yaşadığı şehirde Koronavirüs sonucu ölüm olduğunu tahmin ediyor.
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Katılımcıların yüzde 77'si Koronavirüs nedeniyle temel gıda aldığını belirtirken, sabun aldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 73.