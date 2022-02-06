Araştırma | Cinsel ilişki için günün en uygun saati ne zaman?
06 Şubat 2022 11:00
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Men’s Health’te yer alan bir yazıda Hormon Uzmanı Alisa Vitti, yaptığı araştırma sonucunda kadın ve erkek bedeninin birbirine en senkronize olduğu saati açıkladı.
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Erkeklerde cinsel isteği artıran testosteron seviyesi, sabahın erken saatlerinde en yüksek seviyeleri görürken, kadınlarda bu durum geçerli değil.
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Erkekler, öğlen saatlerine doğru testosteron seviyelerinde düşüş yaşarken, östrojen seviyelerindeki artış kadınları duygusal olarak daha iyi anlamalarını ve kadınların ihtiyaçlarına daha duyarlı bir şekilde cevap vermelerini sağlıyor.
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Kadınlar ise öğlen saatlerinde kortizol seviyelerinde yükselme yaşadıklarından kendilerini daha enerjik ve uyarılmış hissediyorlar.
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Kadınlarda ve erkeklerde gün içerisinde meydana gelen bu hormonal değişimler göz önünde bulundurulduğunda da, iki tarafın birbirine en iyi uyumlandığı saatin öğleden sonra 3 olduğu düşünülüyor.
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Forza Supplement’ın 1000 katılımcı ile yürüttüğü bir araştırmada, cinsel birleşme için en uygun olabilecek zaman dilimlerinden bir diğeri de saat 07.30 olarak bulundu.
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Seks oyuncakları üreten Lovehoney Şirketi’nin yürüttüğü bir araştırma, erkeklerin sabah 6 ile 9 arasında, kadınların ise gece 11 ile 2 arasında cinsel ilişki yaşamayı tercih ettiklerini ortaya koydu.