Aramızdan ayrılalı 34 yıl oldu; fotoğraflarla John Lennon
08 Aralık 2014 14:40
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Efsane grup The Beatles'ın üyelerinden John Lennon
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John Lennon sadece büyük bir müzisyen değildi. O aynı zamanda bir düşünürdü.
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Söylediği şarkılarla ve ifade ettiği düşünceleri ile hep barışı savundu
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O dönem insanlara 'Vietnam Savaşı'nı sorgulattı. Büyük bir aktivist aynı zamanda büyük bir aşıktı.
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Yoko Ono ile yaşadığı aşk da çok konuşuldu. Bugün yaşasaydı 74 yaşında huysuz, aksi ama düşüncesi dosdoğru söyleyen bir ihtiyar olabilirdi.
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Fakat 8 Aralık 1980'de Beatles hayranı olduğunu iddia eden ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mark David Chapman tarafından öldürüldü.
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Ama başka bir iddia ise John Lennon'u CIA'nin öldürttüğüne dair
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John Lennon'ın suikaste uğradığında gözünde bulunan gözlüğü
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John Lennon 1948, 1964, 1974
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John Lennon ve Chuck Berry, 1972
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'Hayat başka başka planlar yaparken, başına gelen şeydir'
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