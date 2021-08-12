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Araçlar suya gömüldü, evler çöktü: Kastamonu'daki sel felaketinden kareler

12 Ağustos 2021 08:04

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.

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AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.

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JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Öte yandan AFAD, sele kapılan 15 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşanan felaketi, "İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" sözleriyle anlattı.

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Yanık, NTV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtarılmayı bekliyor. Helikopter harici vatandaşları kurtarmamız mümkün değil. Bölgede şu anda olağanüstü bir durum var."

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Fotoğraflar: İHA

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