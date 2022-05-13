Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu
İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan ve antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında yer alan Klaros'taki kazılarda bulunan Apollon heykelcikleri, ilk kez ziyaretçiyle buluştu.
13 Mayıs 2022 17:41
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İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan ve antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında yer alan Klaros'taki kazılarda bulunan Apollon heykelcikleri, ilk kez ziyaretçiyle buluştu.
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Yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu düşünülen kehanet merkezinden çıkarılan heykeller ise İzmir Arkeoloji Müzesinde ilk kez ziyarete açıldı.
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Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu
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Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu
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Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu
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Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu
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Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu
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Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu
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Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu
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Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu
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