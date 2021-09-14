AOC'nin "Zenginleri Vergileyin" elbisesinden Billie Eilish'in kürk karşıtı mücadelesine; işte 2021 Met Gala'dan öne çıkanlar
Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala, Koronavirüs nedeniyle iptal olduğu bir yılın ardından aşı zorunluluğuyla birlikte düzenlendi. Bu yıl Gala'nın teması "Amerikan Bağımsızlığı" oldu. Törenin yönetiminde Z jenerasyonunun yıldız isimleri Billie Eilish, tenis yıldızı Naomi Osaka, aktör Timothee Chalamet ve şair Amanda Gorman yer aldı. İşte geceden öne çıkan kareler;
14 Eylül 2021 09:50
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Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala, Koronavirüs nedeniyle iptal olduğu bir yılın ardından aşı zorunluluğuyla birlikte düzenlendi. Bu yıl Gala'nın teması "Amerikan Bağımsızlığı" oldu. Törenin yönetiminde Z jenerasyonunun yıldız isimleri Billie Eilish, tenis yıldızı Naomi Osaka, aktör Timothee Chalamet ve şair Amanda Gorman yer aldı. İşte geceden öne çıkan kareler;
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Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, "Zenginleri Vergileyin" sloganının yer aldığı beyaz elbisesiyle dikkatleri çekti. Öte yandan New York Times gazetesi moda editörü Vanessa Friedman elbiseyi şöyle eleştirdi: Ocasio-Cortez'in bir bileti 35 bin dolar olan Met Gala'ya "Zenginleri Vergileyin" yazılı bir elbiseyle gitmesi karışık bir önerme.
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Son zamanların en çok konuşulan çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck de galaya beraber katıldı.
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Reality yıldızı Kim Kardashian West, yüzü dahil tüm vücudunu kaplayan siyah bir kostüm giydi. Kardashian'ın son zamanlarda her yerini kaplayan kostümleri, bu akımı ilk uygulayan eski eşi Kanye West ile yeniden beraber olduğu iddialarını gündeme getirdi. Kardashian, siyah kostümün ardından galanın içinde Kanye West'in tasarladığı bir elbise giydi.
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Vegan ve hayvan hakları aktivisti genç yıldız Billie Eilish, Met Gala'da elbisesini giymek için anlaştığı Oscar de la Renta'ya tüm kürk satışlarını durdurma şartı koydu. Markanın Eilish'in talebini kabul ettiği belirtildi.
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Çok konuşulan rapçi Lil Nas X, törende giydiği kostümlerle akıllara Lady Gaga'yı getirdi. Muhabirlere konuşan Lil Nas X, kostümleriyle yaptığı şovun, "kabuğundan çıkmak" anlamında sembolik olduğuun söyledi.
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ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde sahne alan genç şair Amanda Gorman, galanın başkanları arasında yer aldı.