Artemis Tapınağı'ndan Rodos Heykeli'ne: İşte Antik Dönemin yedi harikası
Brandlifemag.com yazarı Cengiz Selçuk, ''Antik Dönemin Yedi Harikası''nı derledi
19 Kasım 2020 11:27
18
Antik Dönemin Yedi Harikası ile bilinen listede sırasıyla şu muhteşem yapılar yer alıyor
28
Giza (Keops) Piramidi - Kahire/MISIR
38
Babil'in Asma Bahçeleri - Nineveh/IRAK
48
Zeus Heykeli - Olimpia/YUNANİSTAN
58
Artemis Tapınağı - Efes/TÜRKİYE
68
Halikarnas Mozolesi - Bodrum/TÜRKİYE
78
Rodos Heykeli - Rodos Adası/YUNANİSTAN
88
İskenderiye Feneri - İskenderiye/MISIR
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