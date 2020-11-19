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Artemis Tapınağı'ndan Rodos Heykeli'ne: İşte Antik Dönemin yedi harikası

Brandlifemag.com yazarı Cengiz Selçuk, ''Antik Dönemin Yedi Harikası''nı derledi

19 Kasım 2020 11:27

18

Antik Dönemin Yedi Harikası ile bilinen listede sırasıyla şu muhteşem yapılar yer alıyor

28

Giza (Keops) Piramidi - Kahire/MISIR

38

Babil'in Asma Bahçeleri - Nineveh/IRAK

48

Zeus Heykeli - Olimpia/YUNANİSTAN

58

Artemis Tapınağı - Efes/TÜRKİYE

68

Halikarnas Mozolesi - Bodrum/TÜRKİYE

78

Rodos Heykeli - Rodos Adası/YUNANİSTAN

88

İskenderiye Feneri - İskenderiye/MISIR

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