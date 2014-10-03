Antibiyotik etkisi yapan 6 yiyecek

Bal: Mucize yiyecek deyince akla gelen ilk isimlerden olan bal, alternatif tıp için olmazsa olmazlardandır. Antiviral, antiseptik, antienflamatuvar ve antibakteriyel özellik gösterir. Bazı tür bakterilerin büyümesini engellediği bilinmektedir.
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Yeşil Çay: Northwestern Üniversitesi 'nden araştırmacılar yeşil çayın içerisinde bulunan bazı bileşiklerin vücuda zarar vermeyen antibiyotik özellik gösterdiğini belirtti. Yeşil çay, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sistemini destekliyor.
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Soğan: Sarımsak ile aynı aileye mensup olan soğan, özellikle böcek ve hayvan ısırıklarında dezenfektan olarak kullanıştır.
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Zencefil: Zencefil 200 yıldan fazla bir süredir alternatif tıp alanında ana madde olarak kullanılmaktadır. Antiimflamatuvar ve antibakteriyel özellikleriyle bilinir. Düzenli tüketildiğinde dolaşımı destekler, kan şekerini dengeler, kalp sağlığını destekler ve ağrı kesici olarak görev görür.
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Zerdeçal: Çekici bir rengi olan zerdeçal vücudu bakterilerden korur. Cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği ve hafif kesikleri iyileştirdiği söylenir. İç organlarımızdan karaciğer, kalp ve sindirim sistemi organlarına yararlı olduğu sebebiyle tüketilmektedir.
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Sarımsak: Sarımsağın içerisinde bulunan "allicin" maddesi yüzyıllardır hastalıklara karşı insanlığı koruyor. I. Dünya Savaşı sırasında yaraların enfeksiyon kapmasını engellediği için kullanılan sarımsak, II. Dünya Savaşı'nda da benzer şekilde yaranın mikrop kapıp kan zehirlenmesine yol açmasını önlemek için kullanılmıştır.