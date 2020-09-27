Antalya'nın simgesi Saat Kulesi'ne kubbe geliyor

Antalya'nın en önemli sembollerinden olan, Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi, restore edilecek.
38
Çalışmalar sırasında, kulenin tepe kısmında 1940'lı yıllarda yıkıldığı düşünülen bir kubbe olduğu da belirlendi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, üzerine sonradan yapılan dendanları (burçlardaki çıkıntı) kaldırarak, Saat Kulesi'ne kubbe yapacak. Saat Kulesi, restorasyon tamamlandığında ziyarete de açılacak.
48
Kulenin 20 metreyi bulan en yüksek noktasında dört tarafa bakan tarihi saatleri, eskiden kullanıldığı düşünülen ve saat başı ses çıkartan çan benzeri düzeneği ve en üst katındaki sivil savunma sinyali amaçlı uyarı aracı bulunuyor. Tarihi yapının 8 metreye kadar olan kısmının beton dökülerek toprak altında bırakıldığı, üst kısımlarının ise bakımsızlıktan harabeyi andırdığı görüldü.
58
Kulenin 8 metreye kadar olan kısmına, dış duvarındaki dik merdivenden tırmanılıyor. 8 metreden sonra ise demir bir kapıdan içeri girilerek, kule içindeki demir merdivenlerden dört ayrı kata çıkılabiliyor. İlk katta kulenin etrafını saran balkonları, ikinci katta saat düzenekleri, üçüncü katında ise pencereler bulunuyor. Üst katta ise sonradan eklenen imitasyon dendanların çevrelediği seyir terası bulunuyor, üzerinde de Türk bayrağı dalgalanıyor.
68
Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, yüksekliği 20.3 metre olan Saat Kulesi'nin, Antalya'nın silüetini oluşturan Yivli Minare ile çok yakın mesafede yer alan önemli bir eser olduğuna dikkat çekti. Kulenin alt kısmının beşgen formu kale burçlarından oluştuğunu anlatan Coşar, Saat Kulesi kısmının 19'uncu yüzyılın sonları veya 20'nci yüzyılın başlarında inşa edildiğini kaydetti.
78
. Coşar, “Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan bir yapı" dedi.
88
Saat Kulesi'nin özgününe uygun şekilde kubbe formu yapılarak projesinin hazırlandığını belirten Hüseyin Coşar, “Koruma Kurulu'ndan da geçti. İnşallah önümüzdeki yıl özgününe uygun şekilde burayı restorasyona alacağız. Zaten uyumlu değil dendanlar, dışarıdan baktığınızda bile Roma, Osmanlı dönemi yapılarıyla hiç uyumlu değil. Taş olsa bir nebze ama betonarme bir yapı gibi imitasyon taşla yapının özgün formuna da uygun değil, dendan şeklinde mazgal formlu bir yapı eklenmiş" dedi.