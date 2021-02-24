Antalya'da sıcaklık 27'ye çıkınca, sahiller doldu
Antalya'da hava sıcaklığının 27 dereceye kadar ulaşmasıyla sahiller doldu.
24 Şubat 2021 15:10
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Şubat ayında yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.
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Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık, yaz aylarını aratmadı.
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Sıcak havayı fırsat bilenler sahildeki kumların üstünde güneşin keyfini çıkarırken, bazıları ise sıcaklığı 17 derece olan denize girdi.
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Kimileri ise sahil bandında yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü. (DHA)
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Antalya'da sıcaklık 27'ye çıkınca, sahiller doldu
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Antalya'da sıcaklık 27'ye çıkınca, sahiller doldu
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Antalya'da sıcaklık 27'ye çıkınca, sahiller doldu
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