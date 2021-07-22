T24 LogoT24 Logo

Antalya'da halk plajı çadır kente döndü

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar sahilleri doldururdu. Antalya’nın Alanya ilçesinde otellerde yer bulamayan ya da tatilini bedavaya getirmeye çalışanlar, plajları ve plaj otoparklarını ve çadır kente çevirdi.

22 Temmuz 2021 14:25

116

9 günlük bayram tatili sebebiyle nüfusunu neredeyse ikiye katlayan Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan İncekum plajı adeta çadır kente döndü.

216

Yurdun dört bir köşesinden gelen tatilciler kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarda sabahladı.

316

Açık havada yere serdikleri örtülerin üzerinde uyuyanlar dikkati çekti.

416

Plajda çadır kuranlar da vardı.

516

Otomobillerinin içinde uyuyanlar da.

616

Bazı tatilciler sabah kahvaltısını da otomobillerin arasında yaptı.

716

Tatilciler, eşyalarını da kuruması için otomobillerin üzerine serdi.

816

Otoparklar ağzına kadar dolarken çöp konteynerleri araç yoğunluğu sebebiyle otoparka girip çöpleri alamadı.

916

Denize girmek için gelen tatilciler ise yerlerde, araçlarda uyuyan insanlarla karşılaştı.

1016

Otoparklar ağzına kadar dolunca D 400 karayolunda yaklaşık 1 kilometreyi bulan park kuyruğu oluştu.

1116

Trafiğin düzenlenmesi için polis ve jandarma devreye girdi.

1216

Otopark girişinde sıkıntı yaşayan araçlar nedeniyle Alanya bölge trafik ekipleri gelip yolun kontrolünü sağladılar.

1316

Ekipler ardından otoparka da el atarak araçların düzenli park etmesini sağlamaya çalıştılar.

1416

Antalya'da halk plajı çadır kente döndü

1516

Antalya'da halk plajı çadır kente döndü

1616

Antalya'da halk plajı çadır kente döndü

BayramtatilAntalyaAlanyaİncekum Plajıçadır kent
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24