Antalya'da halk plajı çadır kente döndü

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar sahilleri doldururdu. Antalya’nın Alanya ilçesinde otellerde yer bulamayan ya da tatilini bedavaya getirmeye çalışanlar, plajları ve plaj otoparklarını ve çadır kente çevirdi.
22 Temmuz 2021 14:25
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9 günlük bayram tatili sebebiyle nüfusunu neredeyse ikiye katlayan Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan İncekum plajı adeta çadır kente döndü.
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Yurdun dört bir köşesinden gelen tatilciler kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarda sabahladı.
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Açık havada yere serdikleri örtülerin üzerinde uyuyanlar dikkati çekti.
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Plajda çadır kuranlar da vardı.
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Otomobillerinin içinde uyuyanlar da.
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Bazı tatilciler sabah kahvaltısını da otomobillerin arasında yaptı.
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Tatilciler, eşyalarını da kuruması için otomobillerin üzerine serdi.
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Otoparklar ağzına kadar dolarken çöp konteynerleri araç yoğunluğu sebebiyle otoparka girip çöpleri alamadı.
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Denize girmek için gelen tatilciler ise yerlerde, araçlarda uyuyan insanlarla karşılaştı.
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Otoparklar ağzına kadar dolunca D 400 karayolunda yaklaşık 1 kilometreyi bulan park kuyruğu oluştu.
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Trafiğin düzenlenmesi için polis ve jandarma devreye girdi.
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Otopark girişinde sıkıntı yaşayan araçlar nedeniyle Alanya bölge trafik ekipleri gelip yolun kontrolünü sağladılar.
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Ekipler ardından otoparka da el atarak araçların düzenli park etmesini sağlamaya çalıştılar.