Anneler gününde annenizi sevindirecek öneriler

Yemek yapmayı seven, komşularıyla çay kahve günlerinde çeşit çeşit yemek yemeye bayılan geleneksel bir anneniz varsa ona güzel bir yemek kitabı veya çay-kahve takımı gibi hediyeler alabilirsiniz.
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Pazar günü sineması annenizi çok mutlu edebilir. Vizyondaki filmleri araştırın ve birlikte güzel bir filme gidin. Özellikle romantik komedi tarzı filmlerden anneniz de hoşlanabilir.
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Anneler Günü'nde ne yapacağınıza karar veremediyseniz işte size eğlenceli öneriler...
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Sık yorulan, stresli ve içi rahat durmayan bir anneniz varsa onu kolunuza takıp bir otelin spasına götürebilirsiniz. Veya kendi başına gidebileceği bir yenilenme seansı hediye edebilirsiniz. Evde kullanmak için ise yatıştırıcı sabunlar, kremler ve banyo köpükleri alabilirsiniz.
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Annenizi yakın bir yerlere tatile götürebilirsiniz. Birlikte vakit geçirebilir, böylece ona çok güzel bir gün yaşatabilirsiniz.
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Tasarım düşkünü bir anneniz varsa beğendiği tasarımcıların parfüm, çanta, ayakkabı gibi ürünlerinden hediye alabilirsiniz.
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Spor salonundan çıkmayan, arkadaşlarıyla yüzmeye, yürümeye gitmeye bayılan bir anneniz varsa ona spor yaparken kullanabileceği eşyalar hediye edebilirsiniz. Spor çantası, eşofman takımı, ayakkabılar veya termal taytlar annenizin hoşuna gidebilir.
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Annenizle evde oturup koca bir senede başınıza gelen komiklikleri yazabilir, fotoğraflar varsa düzenleyerek eğlenceli bir hatıra kitabı oluşturabilirsiniz. Bu esnada hem birlikte geçirdiğiniz zamanları hatırlar hem de fazlasıyla eğlenebilirsiniz
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Anneniz müzik tutkunuysa ailenizle birlikte bir karaoke gecesi düzenleyebilirsiniz.
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Piknik sepetini hazırlayıp annenizi ve diğer aile üyelerini peşinize takıp pikniğe götürebilirsiniz.
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Ne aklınıza gelse annenizde zaten çoktan varsa işiniz biraz daha zor olabilir. O zaman bir buket çiçek veya sevdiği çikolatalarla kapısını çalabilir, veya tüm gününüzü ona ayırarak istediği yere onu gezmeye götürebilirsiniz
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Çiçek sevmeyen anne pek sık rastlanmadığından ona bu özel günde bayılacağı bir hediye verebilirsiniz. Bahçesi varsa bahçesine rengarenk çiçekler dikebilir veya balkonu için renkli saksılarda çiçekler alabilirsiniz.