Anne karnındaki bebeklerin gülümseten pozları

Anne adayları için en heyecanlı an olan bebeğin anne karnında ilk görüntüleri, görenlere 'Adeta poz vermiş' dedirtiyor. 16'ncı haftadan itibaren yüzü şekillenmeye ve gelişmeye başlayan bebeklerin ultrasonla çekilen fotoğrafları arasında kaşları çatık, gülen, eliyle yüzünü kapatan, burnuyla oynayan, parmağını emen, elini çenesine dayayan bebekler olduğu gibi kendini göstermeyen bebekler de var.
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Antalya'da binlerce doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Aksu, anne ve babaların bebekleriyle ilk olarak 12'nci haftada tanışmaya başladıklarını belirterek, "12'nci haftalarda bir insan yüzü şekillenmeye başlar. 16'ncı haftalarda bebeğin yüzünde gelişme başlar. Göz çukurları göz kapaklarını görmeye başlarız" dedi.
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Anne karnındaki bebeğin simasının belirginleşmeye başladığı anda anne ve baba arasında tatlı atışmaların başladığını kaydeden Op. Dr. Aksu, "Muayene esnasında bu tarz tatlı atışmalar yaşanır. 'Bebek sana mı bana mı benziyor' diye. Bazen espri yaparım 'Hiç kimseye benzemiyor, bana benziyor çünkü devamlı ben takip ediyorum' diye. Güzel tatlı anlardır" ifadelerini kullandı.
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"Nasıl bir yetişkinin ruh hali varsa, anne karnındaki bebeğin de ruh hali var" diyen Op. Dr. Aksu, "Bebeklerin ruh hallerini rahatlıkla görebiliriz. Mutlu bebekler, gülen bebekler, sinirlenip muayeneyi sevmeyen bebekler var. Beni itmek isteyip eliyle yüzünü kapatan bebekler de var" diye konuştu.
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Güzel bir pozun yakalanmasının birkaç muayenede mümkün olabileceğini belirten Opr. Dr. Aksu, "Bebeklerin el ve ayakları genellikle yüzlerinin önünde olduğu için her zaman güzel pozlarını yakalayamayabiliriz" dedi.
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Takip ettiği bebeklerin ilginç görüntülerini odasındaki panoya astığını söyleyen Op. Dr. Aksu, "Bebeklerin de mahremiyeti var. Eğer onlar kendilerini göstermek istemezse ben de geri çekilirim. zorlamam" dedi.
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Önce bebeklerin sağlığına baktığını belirten Opr. Dr. Aksu, "Eğer her şey normalse, bebeğimiz sağlıklıysa, bu tatlı taraflara geçerim. Bu tarz en güzel pozlar yakalamaya çalışırım" dedi.