Anket: Vatandaşların yüzde 66,8'i enflasyondaki artıştan korkuyor
Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yayımlanan Türkiye Monitörü araştırmasının 39 hafta sonuçlarında kamuoyunun fiyat artışlarından duyduğu endişe öne çıktı. Araştırmaya göre, Türkiye kamuoyunun yüzde 66,8’i enflasyondaki artıştan korkuyor.
29 Eylül 2021 17:55
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Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yayımlanan Türkiye Monitörü araştırmasının 39 hafta sonuçlarında kamuoyunun fiyat artışlarından duyduğu endişe öne çıktı. Araştırmaya göre, Türkiye kamuoyunun yüzde 66,8’i enflasyondaki artıştan korkuyor.
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Türkiye genelinde yapılan araştırma kapsamında katılımcılara “Döviz kuru, Enflasyon ve Faiz” arasında “hangisinin artışından en çok korktukları” soruldu. Yüzde 66,8 ile en çok korkulan enflasyon olurken, onu yüzde 21,5 döviz kuru takip etti. Faiz artışı yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 11,7 olarak açıklandı.
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AKP seçmeninin yüzde 64,9’u en çok “enflasyon” artışından korktuğunu belirtirken; MHP seçmeninin yüzde 73,5’i “enflasyon” yanıtını verdi. CHP seçmeninin ise 63,5’i, İYİ Parti seçmeninin de yüzde 70,7’si en çok “enflasyon” artışından korktuklarını dile getirdi. HDP seçmeninde de bu oran yüzde 70,4 olarak açıklandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla dikkat çektiği ve karşı çıktığı faiz artışı; kamuoyunun artmasından duyduğu endişe bakımından “enflasyon ve döviz kuru” artışının gerisinde kaldı.
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Araştırmada yer alan sonuçlara göre, AKP seçmeninin sadece yüzde 17,2’si en çok “faiz” artışından korktuğunu belirtirken; bu oran MHP seçmeninde yüzde 13,7’ye geriliyor. Soruya faiz yanıtını veren CHP seçmeninin oranı ise yüzde 8,7 olarak açıklanırken, bu oran İYİ Parti seçmeninde yüzde 7,6 oldu.