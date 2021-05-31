Anket: Seçmenin yüzde 75'i, Sedat Peker'in iddialarına inanıyor
Avrasya Araştırma'nın organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in anketlerine ilişkin seçmenin fikrini sordu. Avrasya Başkanı Kemal Özkiraz, seçmenlerin yaklaşık yüzde 75'inin Sedat Peker'in iddialarına inandığını söyledi.
31 Mayıs 2021 10:51
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, bir TV kanalının canlı yayınında Sedat Peker'in videolarının ve dile getirdiği iddiaların toplumda nasıl yankı bulduğuna dair yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 23-28 Mayıs tarihleri arasını kapsayan araştırma, 27 il ve ilçede 2 bin 480 kişiyle yüz yüze mülakat yöntemiyle yapıldı. Katılımcılar "Cumhur İttifakı", "Muhalefet Seçmeni" olarak ikiye ayrıldı ve cevapların ortalamaları da verildi.