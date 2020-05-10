Anket: En başarılı ilçe belediyeleri açıklandı

İstanbul merkezli Veri Toplama Merkezi tarafından; Koronavirüs salgını döneminde en başarılı belediyeler anketi yapıldı.
10 Mayıs 2020 18:38
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6-7 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir belediyesi ve bunlara bağlı 90 ilçede yapılan anketten bahseden Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, Türkiye’de ilçeler bazında CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin başarı oranı en yüksek ilçe çıktığını söyledi.
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Salgın sürecinde sadece Antalya’da son bir ayda 153 bin kişinin işsiz kaldığına işaret eden Özkiraz şunları söyledi:
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“Türkiye’de ilçeler bazında en yüksek Muratpaşa çıktı. Arkadaşlarım var, Muratpaşa Belediyesi’ne sordum nedir? Bir masa uygulamaları var. İnsanlar telefon ediyor ‘Yardıma ihtiyacım var’ diyor, akşama yardım gidiyor, bu kadar basit bir sistem. İhtiyacı olan insan veya yardıma ihtiyacı olan insanlar arıyor, ‘Bizim yardıma ihtiyacım var’ diyor."
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"En yüksek beğeni olan yerler yardımı en kolay vatandaşa ulaştıran belediyeler. Dokunan belediyelerin hem kendi oy oranlarını hem partilerinin oy oranlarını arttırdıklarını hem de vatandaştan takdir gördüklerini görebiliyoruz."
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"İlçe belediyenizin korona virüsü salgını sırasındaki sosyal yardım ulaştırma performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna alınan cevaba göre Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yüzde 78.3 oranında başarılı görülerek 90 ilçe belediye başkanı arasında ilk sırada yeraldı.
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Uysal’ı; yüzde 71.3’le İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yüzde 68.2 ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yüzde 68 ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve yüzde 66.5 ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin takip etti.