Area anketi: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark 7 puan
27 Temmuz 2021 12:03
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Area Araştırma'nın seçim anketinde Millet İttifakı'nın oy oranının yüzde 38,1 olduğu görülürken, Cumhur İttifakı'nın oy oranının ise yüzde 45,2 olduğu görüldü.
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Area Araştırma Şirketi, Temmuz ayında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.
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Area Araştırma'nın temmuz ayında gerçekleştirdiği anket çalışmasına göre AKP'nin oyları yüzde 35,2'ye geriledi. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise yüzde 10'luk oy oranı ile seçim barajı sınırında yer aldı. CHP'nin yüzde 23,7 oy aldığı ankette, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 14,4 olarak hesaplandı.
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Muhafazakar seçmen üzerinden oy oranları incelendiğinde ise, yüzde 50'nin AKP'ye oy verdiği görüldü.
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Kürt seçmenin yüzde 46,2'si HDP'ye oy verirken, yüzde 28,2'si AKP'ye, yüzde 16,4'ü ise CHP'ye oy verdi.