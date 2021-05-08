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Ankaragücü-Fenerbahçe maçından kareler

08 Mayıs 2021 22:54

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 90+6'da Valencia'nın attığı golle 2-1 mağlup etti.

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