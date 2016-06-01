Ankara'da Gezi Parkı eylemleri sırasında polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük anıldı
01 Haziran 2016 16:45
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Ankara'da 1 Haziran 2013'te Kızılay Meydanı'ndaki Gezi Parkı protestoları sırasında polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük için anma töreni düzenlendi.
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Anmaya Ethem Sarısülük’ün kardeşleri İkrar ve Mustafa Sarısülük, annesi Sayfi Sarısülük ile birlikte, Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve babası Şahap Korkmaz da katıldı. (Fotoğraflar: Emine Kart)