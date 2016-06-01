T24 LogoT24 Logo

Ankara'da Gezi Parkı eylemleri sırasında polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük anıldı

01 Haziran 2016 16:45

113

Ankara'da 1 Haziran 2013'te Kızılay Meydanı'ndaki Gezi Parkı protestoları sırasında polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük için anma töreni düzenlendi.

213

Anmaya Ethem Sarısülük’ün kardeşleri İkrar ve Mustafa Sarısülük, annesi Sayfi Sarısülük ile birlikte, Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve babası Şahap Korkmaz da katıldı. (Fotoğraflar: Emine Kart)

313

413

513

613

713

813

913

1013

1113

1213

1313

ETİKETLER

AnkaraGezi ParkıEthem SarısülükAli İsmail Korkmaz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24