Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı
23 Eylül 2020 20:49
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Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı
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Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimi olayının güvenlik kamerası kaydından elde edilen fotoğraf kareleri ortaya çıktı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
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Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık tarafından, şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklaması talep edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Öte yandan, hastanenin güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda, silahlı kavga nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Ö. ile yaralı Fırat Ö.'nün hastaneye getiriliş anları görülüyor.
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Olaydan haberdar olarak hastaneye gelen yakınlarının yoğun bakım ünitesinin önünde bekleyişleri görüldü.
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Ahmet Ö.'nün ölüm haberinin alınmasının ardından aile yakınlarından bazılarının yoğun bakım ünitesinin cam ve kapısına vurma anları fotoğraf karelerine yansıdı.
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Olaya müdahale eden polis ekiplerinin, sağlık çalışanlarını olay yerinden tahliye ettiği de görüldü.