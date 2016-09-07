Angelina Jolie'nin 2,5 metrelik oyuncak ayısı

Hollywood’un en beğenilen oyuncularından Angelina Jolie, 10 yaşındaki kızı Shiloh ile birlikte Los Angeles’taki Toluca Gölü yolunda otomobiliyle ilerken iki çocuğun 2,5 metrelik ayıyı satmaya çalıştıklarını fark edince otomobilini durdurdu.
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Allen ve Brandon Alexander adlı ikiz kardeşler, babalarının kendilerine verdiği görevi yerine getirmek üzere yol kenarına dev oyuncak ayıyı çıkarmıştı.
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Ellerinde “satılık” yazan dövizle yoldan geçen otomobilleri durdurmaya çalışan ikizler, kimse onlarla ilgilenmeyince bir süre sonra umutsuzluğa kapıldılar.
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Ancak o sırada kızı Shiloh ile beyaz lüks otomobili SUV’la yoldan geçmekte olan Angelina Jolie durarak çocuklarla sohbet etti.
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Altı çocuk annesi Hollywood yıldızı çocuklara gülümseyerek yaklaştı ve “Bana en sevdiğiniz hayvanı söyleyin” dedi.
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Jolie, “Çocuklar çok tatlısınız. Bu Shiloh, ben de Angie. Tanıştığıma memnun oldum” dedi. 41 yaşındaki yıldız, dev oyuncak ayı karşılığında satışı yapan ikizlerin her birine 50 dolar verdi.
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Ünlü oyuncu daha sonra çocukların yanına gelen anne ve babasıyla da tanıştı.
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İkizlere, “İşinizi yapma konusunda çok iyisiniz” şeklinde iltifat eden Jolie, satın aldığı dev ayıyı çocuklarla ve çocukların anne babasıyla birlikte otomobilinin bagajına yerleştirmeye çalıştı.
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Angeline Jolie, dev ayıyı ünlü bir yıldıza satmanın mutluluğunu yaşayan ikizlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.