Angelina Jolie, Yemen'de bir sığınmacı kampını ziyaret etti
07 Mart 2022 15:40
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Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için geldiği Yemen'de bir sığınmacı kampını ziyaret etti.
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Yemen ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki ilk durağı Lahic kentindeki bir sığınmacı kampı olan Jolie, geçimlerini sağlamak için mücadele veren yerlerinden edilmiş Yemenli kadınlarla sohbet etti.
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UNHCR açıklamasında, Lahic kentinde çatışmalardan kaçmak için evlerini terk ederek yine kentin başka bölgelerine sığınmak zorunda kalan 35 ailenin şu an oldukça zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği aktarıldı.
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Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, Yemen'deki çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için dün bu ülkeye gelmişti.
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Jolie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki vahşete tanık olmaya, çatışmaya son verilmesi ve insani yardımların ulaşması çağrısında bulunmaya devam ederken, barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen'deyim." ifadelerini kullanmıştı.