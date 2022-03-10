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Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonların girişlerine izin verilmeye başlandı

10 Mart 2022 10:54

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kente girişlerine kontrollü olarak izin verildiğini duyurdu. 

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Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Anadolu'dan, Kocaeli ve Trakya'dan İstanbul istikametine saat 04.00'ten itibaren TIR ve kamyonların geçişi durdurulmuştu.

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Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda önlem alan polis, sürücüleri uyararak tır ve kamyonların geçişine izin vermiyordu.

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Sürücüler, bulundukları bölgelere en yakın dinlenme tesisleri ile TIR parklarına yönlendiriliyordu.

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