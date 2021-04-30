T24 LogoT24 Logo

Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Üç yıldır Türkiye’nin çeşitli illerinden profesyonel fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları kapak fotoğrafı olarak paylaşan Facebook Türkiye, Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’yla yeni kapak fotoğrafını seçti. FOTON (Fotoğraf Organizasyonları Derneği) iş birliği ile başlatılan yarışmanın sonucunda kazanan fotoğraflar 3 milyondan fazla takipçiye sahip Facebook Türkiye Facebook sayfasının kapak fotoğrafı olmaya hak kazandı. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden manzara fotoğraflarının yer aldığı yarışmanın jürisinde ise savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral, Küratör Merih Akoğul, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Fotoğraf Editörü Murat Gür ve Fotoğrafçı Tanın Helvacı gibi fotoğrafçılık alanının tanınmış isimleri yer aldı. İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört kategorinin kazanan fotoğrafları her ay kategorilerine uygun mevsime göre Facebook Türkiye’nin kapak fotoğrafı olarak takipçilerle buluşacak. (Kaynak: NTV)

30 Nisan 2021 09:52

115

Abdullah Durman

215

Bahadır Sansarcı

315

Mehmet Neşet Turgut

415

Bahadır Sansarcı

515

Gürhan Şahin

615

Mustafa Kepenek

715

Bahadır Sansarcı

815

Osman Ayman

915

Bahadır Sansarcı

1015

İrfan Bilir

1115

Bahadır Sansarcı

1215

Gürhan Şahin

1315

Bahadır Sansarcı

1415

Mustafa Kepenek

1515

Canan Dönmez

Facebook TürkiyefotoğrafyarışmaFOTONFotoğraf Organizasyonları Derneği)Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24