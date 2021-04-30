Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
Üç yıldır Türkiye’nin çeşitli illerinden profesyonel fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları kapak fotoğrafı olarak paylaşan Facebook Türkiye, Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’yla yeni kapak fotoğrafını seçti. FOTON (Fotoğraf Organizasyonları Derneği) iş birliği ile başlatılan yarışmanın sonucunda kazanan fotoğraflar 3 milyondan fazla takipçiye sahip Facebook Türkiye Facebook sayfasının kapak fotoğrafı olmaya hak kazandı. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden manzara fotoğraflarının yer aldığı yarışmanın jürisinde ise savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral, Küratör Merih Akoğul, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Fotoğraf Editörü Murat Gür ve Fotoğrafçı Tanın Helvacı gibi fotoğrafçılık alanının tanınmış isimleri yer aldı. İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört kategorinin kazanan fotoğrafları her ay kategorilerine uygun mevsime göre Facebook Türkiye’nin kapak fotoğrafı olarak takipçilerle buluşacak. (Kaynak: NTV)