Anadolu Eğitim Sen araştırdı: İlk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin yüzde 78’i, “Gerekli hijyen önlemi alınmıyor” dedi
08 Ekim 2021 10:47
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Anadolu Eğitim Sen (AES) 81 ilde 4 bin 736 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirdiği “Yüz Yüze Eğitimin Nabzı” araştırmasına göre, İlk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin yüzde 78’i, “Okullarda salgın şartlarına uygun gerekli hijyen önlemi alınmıyor” dedi.
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Araştırmayı Sözcü’ye değerlendiren AES Genel Başkanı Alper Öğretici, şunları kaydetti:
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“Okullarda temizlik personeli eksikliği had safhada. Milli eğitim müdürlükleri İŞKUR'da temizlik personeli arıyor. Okulların yüzde 9'unda, yani binlerce okulda tek bir temizlik görevlisi bile yok. Veliler ve öğretmenler okul temizliyor. MEB karantinadaki öğrenci, öğretmen, okul ve derslik sayısını paylaşmıyor.
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Yüz yüze eğitim gerekli hijyen sağlanmadan bu şartlarda sürerse karantinadaki sınıf sayısı hızla artacak ve Covid-19 okullardan topluma yayılacak. Salgında temizlik personeli olmadan plansızca okul açılışı, karantinadaki sınıf sayısını hızlı arttırıyor. İstanbul'da 500, Ankara'da 200, İzmir'de de 150'nin üzerinde okulda karantina var. Bursa'da bile resmi rakamla 145 derslik karantinaya alındı. Türkiye genelinde binlerce sınıf karantinada olduğu için öğrenciler evlere gönderildi.”
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Öğretmenler ne dedi?
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■ Okullarda salgına uygun hijyen önlemi alınmadığını düşünenler yüzde 78. ■ Ders saatinin 40 değil 30 dakika olması gerektiğini söyleyenler yüzde 92.
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■ Sınıf mevcudu 40 ve üstü olanlar yüzde 8, yüzde 37'sinde 20-30 öğrenci var.
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■ Öğrencilerin yüzde 79'u sosyal mesafeye dikkat etmezken, havalandırma yok. ■ Okulların yüzde 9'unda hiç temizlikçi yok ve yüzde 71'i hijyende yetersiz. ■ Her 100 öğretmenden 56'sının öğrencisi karantina altına alınmış.