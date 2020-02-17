Ana ekranı ikiye bölen özellik tarih oluyor, Gmail'e yeni özellikler geliyor
17 Şubat 2020 10:24
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Ana ekranı ikiye bölen özellik tarih oluyor, Gmail'e yeni özellikler geliyor
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Gmail, uzun bir aradan sonra kapsamlı bir güncellemeye gidiyor. Tasarımı değişecek olan Gmail’de yapılması planlanan önemli değişiklikler 20 Şubat tarihinde uygulamaya alınacak.
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Birden fazla mail hesabını Gmail üzerinden kullanan herkes, bir seferde daha fazla sayıda önemli e-posta görebiliyordu. Ana ekranı ikiye bölen bu özellik yeni güncelleme ile tarihe karışacak.
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Önizleme kısmını kaldırmaya hazırlanan dünya devi, çok sayıda gelen kutusuna tek bir araç çubuğu ile erişimi mümkün hale getirecek.
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Popüler e-posta uygulamasına gelecek güncelleme ile birlikte aynı zamanda birden fazla gelen kutusu için yeni yapılandırma alternatifleri de ortaya çıkacak. Bu yapılandırma seçenekleri Ayarlar altında Gelişmiş > Gelen Kutusu içinde bulunacak.