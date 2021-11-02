Amy Winehouse'un kişisel eşyaları açık artırmaya çıkarılıyor
02 Kasım 2021 12:20
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2011'de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un kişisel eşyası açık artırmada satılacak.
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Müzayede öncesi sergilenen eşya koleksiyonu arasında Winehouse'un, ölümünden bir ay önce Belgrad'da verdiği ve yuhalandığı son konserindeki kıyafeti de yer alıyor.
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Dünyanın en iyi kadın vokallerinden biri olarak kabul edilen ve 27 yıllık hayatına sayısız başarı ekleyen Grammy ödüllü sanatçı Amy Winehouse’un kişisel eşyası, açık artırma öncesi sergide.
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23 Temmuz 2011’de hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarının eşyası, Los Angeles’taki Julian's müzayede evinde sergileniyor.
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Hem müzayede evinde hem de internet üzerinden yapılacak açık artırmadan 50 bin dolara yakın gelir elde edilmesi bekleniyor.
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Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği sergi sonrası yapılacak açık artırmanın geliri, Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak.
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Winehouse'un 2007 yılı Brit Ödülleri'nde yanında taşıdığı Moschino marka kalp çanta da açık artırmaya çıkarılacak. Çantanın 20 bin dolara satılması bekleniyor.
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Sergide, sanatçının ölümünden bir ay önce Belgrad’da verdiği son konserinde giydiği kıyafet de yer alıyor.
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Sergide, ünlü şarkıcıya arkadaşından gönderilen doğum günü kartı, ses sistemi, bateri, miks seti gibi ilginç eşyalar da bulunuyor.
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İşte Amy Winehouse'un kişisel eşya sergisinden kareler...
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Ünlü şarkıcının meşhur kalp şeklindeki gözlükleri için bin ile 2 bin dolar arasında değer biçildi.
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Sergide, ünlü şarkıcıya arkadaşından gönderilen doğum günü kartı, ses sistemi, bateri, miks seti gibi ilginç eşyalar...
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