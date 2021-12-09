Amerikan Film Enstitüsü, 2021 yılının en iyi 10 filmini belirledi
09 Aralık 2021 11:37
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Amerikan Film Enstitüsü 2021'in en iyi film ve dizilerini belirledi. İşte o liste:
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CODA - 17 yaşındaki Ruby, işitme engelli bir ailenin işiten tek üyesidir. Genç kız, ebeveynlerinin ve ağabeyinin balıkçılık işinin ayakta kalması için, okula gitmeden sabahları onlara yardımcı olur. Ruby’nin hayatı, okulda koroya katılmasıyla bambaşka bir hal alır. Şarkı söylemeye karşı büyük tutkusu olan Ruby’nin bu durumu koro şefinin de dikkatini çeker. Şef, Ruby’yi balık tutmanın ötesinde bir geleceği düşünmeye teşvik eder. Bunun üzerine Ruby, ailesine olan yükümlülüğü ile hayallerinin peşinden gitme arasında kalır.
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Don’t Look up - Dont Look Up, dünyayı yok edecek büyüklükte bir göktaşının gezegene doğru yaklaştığını ve altı ay içinde dünyayı yok edeceğini insanlara duyurmak isteyen iki gökbilimciyi konu alıyor. Filmde bu iki gökbilimci bu duyuruyu yapmak adına çeşitli yollar deniyor.
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DUNE - Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu "baharat"tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.
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King Richard - Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar, tenis kortlarında birer yıldız haline gelen Venus Williams ve Serena Williams'ın babaları Richard Williams'ın, profesyonel hayatı ve kızları ile olan ilişkisini konu ediyor. Richard Williams, kızları Venus ve Serena'nın adını tarihe yazmak için elinden geleni yapan bir babadır. Richard'ın 78 sayfalık yoğun planı doğrultusunda Serena ve Venus, California'nın ihmal edilmiş tenis kortu Compton'da her türlü zorluğa karşı, yağmur çamur demeden antrenman yapar. Kızları için elinden geleni ardına koymayan babalarının sarsılmaz kararlılığı ve annelerinin dengeli bakış açısı sayesinde Serena ile Venus, tüm ön yargılara karşı meydan okur.
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Licorice Pizza - 1970'lerin San Fernando Vadisi'nde geçen Soggy Bottom, aynı zamanda başarılı bir çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisinin hayatına odaklanıyor.
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Kabus Sokağı (Nightmare Alley) - Stanton ‘Stan’ Carlisle kasaba kasaba dolaşan bir karnavalın ekibine katılmıştır. Amacı ise Matmazel Zeena'nın ve alkolik kocası Pete'in "zihin okuma" numaralarının sırrını çözmektir. Ancak bu konuda bir türlü başarılı olamamıştır. Ancak Pete öldüğünde, Zeena Stan'i ortağı olarak kabul etmeye zorlanır. Kısa sürede Stan, insanları manipüle edip dolandırma işinde Zeena'nın rahmetli eşinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlar. Hırslanan Stan, dolandırıcılık oyununu kendi başına da yapabileceğine inanmaya başlar. Ancak Zeena ile rekabete giriştiğinde hiç ummadığı tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalacaktır...
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The Power of the Dog - Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeş, Montana vadisindeki en büyük çiftliğin sahibidir. Zeki ve başarılı bir adam olan Phil, zayıflığı hor görmektedir. Kendisini işine adayan, sessiz bir adam olan George ise sevgi dolu bir ruha sahiptir. İki kardeş yıllarca aynı çatı altında yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak onların hayatı, George’un genç dul bir kadınla olan beklenmedik evliliği ile alt üst olur. Phil ise çiftliklerine yerleşen bu kadının varlığından oldukça rahatsızdır. Bu duruma bir son vermek isteyen Phil, kardeşinin eşini ortadan kaldırmak için amansız bir savaşa soyunur.
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tick, tick… BOOM! - Jonathan Larson'ın otobiyografik oyununun beyaz perde uyarlaması olan "Tick Tick... Boom", 1990'lı yılların New York'unda yaşayan ve müzikal besteler yapan Jon isimli bir adamın hikayesini konu ediniyor. Jon, sırf sahne sanatları üzerinde çalışabilmek için yanlış kariyer seçimi yapıp yapmadığı üzerine kendini sorgulamaya başlar...
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The Tragedy of Macbeth - Macbeth, üç kahin tarafından, İskoçya’nın kralı olacağına ikna edilen bir İskoç lorduna odaklanıyor. Bir İskoç lordu ile iletişim kuran üç kahin, ona İskoç kralı olacağını söyler. Bunun üzerine lord ve onun hırslı eşi, tacı ele geçirmek için harekete geçer. Müzikal türündeki filmlerde standartları belirleyen kült filmlerden biri olan Batı Yakasının Hikayesi, unutulmaz şarkılara, başarılı koreografilere ve Romeo ile Juliet'in trajedisine sahip bir film.
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Batı Yakası’nın Hikâyesi (West Side Story) -Birbirine düşman iki sokak çetesi olan Köpekbalıkları ve Jetler'e mensup bir genç kız ile bir genç erkeğin aşkını ve kavuşamama hikayelerini anlatan film, modern bir Romeo ve Juliet uyarlamasını müzikal türe sokuyor.