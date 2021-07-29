Amerikalı futbolcu Megan Rapinoe, Victoria's Secret meleği oldu
29 Temmuz 2021 13:15
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Ünlü giyim markası Victoria's Secret, güzellik standartlarıyla ilgili yoğun eleştirilerin ardından modellerinde değişliklik yaptı. Amerikalı milli futbolcu Megan Rapinoe de yeni modeller arasında yer aldı.
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Ünlü giyim markası Victoria's Secret, standart güzellik algısı eleştirilerinin ardından 2021 yılında geleneksel olarak gerçekleştirdiği defilesini yapmamıştı. Şirket yeni bir kararla her bedenden insana hitap edecek yeni anlayışa geçti. Yeni yüzler seçen Victoria's Secret yetkilileri bu isimler arasında Amerikalı dünyaca ünlü futbolcu Megan Rapinoe'ye de yer verdi.
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Megan Rapinoe, 2019 Dünya Kupası'nda Fransa karşısında attığı golün ardından yaptığı sevinçle dünya gündemine girdi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderen tecrübeli futbolcu, ikon haline geldi.
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36 yaşındaki oyuncu, ülkesinde kadın futbolcuların erkek meslektaşları ile eşit ücret alması için yaptığı çalışmalarla da tanınıyor.
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Megan Rapinoe'nin yanı sıra olimpik kayakçı Eileen Gu de yeni dönemde Victoria's Secret yüzlerinden biri olacak.