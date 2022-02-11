Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk resmi görseller geldi
11 Şubat 2022 10:27
17
Amazon'un Amazon Prime Video için hazırladığı Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nden ilk resmi görseller paylaşıldı.
27
Amazon, Amazon Prime Video için yüksek bütçeli bir Yüzüklerin Efendisi dizisi geliştiriyor. Geçtiğimiz saatlerde de diziden ilk resmi görseller geldi.
37
Dizi, 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak.
47
Duyuruya göre dizinin orijinal ismi The Lord of the Rings: The Rings of Power olacak. Türkiye'deki ismi ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olacak.
57
Dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.
67
Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk resmi görseller geldi
77
Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk resmi görseller geldi
© Tüm hakları saklıdır.