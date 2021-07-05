Amazon Prime Video, temmuz takvimi açıklandı

Amazon'un video akış platformu olan Amazon Prime Video'ya Temmuz 2021 içerisinde eklenecek olan yapımlar belli oldu. İşte Temmuz ayında eklenecek yapımlar:
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The Tomorrow War
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Başrolünde Chris Pratt’in yer aldığı askeri bilim-kurgu filmi The Tomorrow War'da 2051 yılından gelen bir grup zaman yolcusu acil bir mesaj iletmek üzere Dünya’ya vardığında herkes şaşkına döner: Gelecekte, otuz yıl sonra, insanlık ölümcül bir uzaylı türüne karşı küresel bir savaşı kaybedecektir ve hayatta kalmak için tek umut, günümüz asker ve sivillerinin geleceğe gidip, savaşa katılmasıdır.
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Making The Cut (Dikiş Tutturmak) 2. Sezon – 16 Temmuz
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Yeni bir şehir, yeni tasarımcılar, aynı muhteşem tarz... “Dikiş Tutturmak” yeniden bir sonraki global moda markasını bulma görevinde. 16 Temmuz Cuma günü Amazon Prime Video Türkiye’de izleyicilerle buluşacak “Dikiş Tutturmak”ın ikinci sezonunda, sunucular Heidi Klum ve Tim Gunn’a jüri üyeleri dünyaca ünlü süpermodel Winnie Harlow ve pop moda ikonu Moschino Kreatif Direktörü Jeremy Scott eşlik ediyor.
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Jolt – 23 Temmuz
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Amazon Prime Video Türkiye’de 23 Temmuz Cuma günü yayına girecek eğlenceli aksiyon-gerilim filmi “Jolt”ün başrolünde Kate Beckinsale yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Tanya Wexler’ın oturduğu film hayatı boyunca acımasız, düzenbaz ve istismarcı olduğuna tanıklık ettiği kişilere karşı vahşice davranmasına neden olan nadir görünen bir nörolojik bozuklukla mücadele eden güzel ve alaycı bir kadın olan Lindy’nin (Kate Beckinsale) hikâyesine odaklanıyor.