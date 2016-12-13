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'Altın Top' ödülü kazanamayan yıldızlar

13 Aralık 2016 17:03

19

İşte Ballon d'Or'u kazanamayan dünya futbolunun yıldız isimleri...

29

Zlatan Ibrahimovic

39

Andres Iniesta

49

Steven Gerrard

59

Frank Lampard

69

Thierry Henry

79

David Beckham

89

Alessandro Del Piero

99

Dennis Bergkamp

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Altın TopAndres IniestaZlatan IbrahimovicThierry Henry
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