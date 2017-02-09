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Almanya, Suriye için dikilen anıtı tartışıyor

09 Şubat 2017 20:37

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Almanya'nın Dresden kentinde Suriye'deki iç savaşı için bir anıt dikildi.

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Suriye asıllı Alman sanatçı Manaf Halbouni tarafından yapılan dizayn anılan anıt, Halep'te çekilen otobüslerin diklemesine yerleştirilmesiyle oluşturulmuş bir barikatın fotoğrafından esinleniyor.

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Almanya'nın Dresden kentinde Suriye asıllı Alman bir sanatçı, Suriye'deki iç savaş için bir anıt dizayn etti

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Açılışında yaklaşık 50 protestocunun eylem yaptığı anıt, Dresden'deki Frauenkirche kilisesinin önünde bulunuyor.

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Aşırı sağ Alternatif Parti'nin üyelerinden oluşan protestocular, anıtın sanatsal bir değerinin olmadığı ve tamamen politik olduğu görüşünü savunuyor. Frauenkirche kilisesi papazı ise, bazı kişilerin anıtı 'hurda' ve 'dejeneratif' olarak adlandırdığını ve bunun Hitler dönemini çağrıştırdığını söyledi.

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