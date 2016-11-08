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Alkolü bırakan insanların inanılmaz değişimi

08 Kasım 2016 23:11

19

İçkiyi bırakan insanların önceki ve sonraki fotoğrafları arasında inanılmaz bir fark var. Bu kişinin değişimi sadece 7 ayda gerçekleşti.

29

1 yıl

39

8,5 ay

49

6 ay

59

1,5 yıl

69

1,5 yıl

79

1 yıla yakın bir süre

89

1 yıl

99

1 yıl

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