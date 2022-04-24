Ali Koç'un görüştüğü Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım
24 Nisan 2022 18:10
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un özel uçağıyla Portekiz'e gidip Jorge Jesus'la görüş iddia edilmişti. Portekizli teknik direktörün yaptığı paylaşım gündem oldu.
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Joachim Löw'ü bir türlü ikna edemeyen Fenerbahçe, rotasını Jorge Jesus'a kırdı. İkinci kez Portekiz'e uçan Ali Koç'un Jorge Jesus'u bitirmek için tüm imkanları seferber ettiği belirtildi.
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Başkan Koç'un Portekizli teknik direktörle anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'un teknik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşması Portekiz'de büyük ilgi topladı. Jesus'un 'Yeni bir hedef için tekrar toplandık' mesajı da öne çıkarıldı.
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67 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla görüştüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli isim için en ciddi aday olduğu aktarıldı.