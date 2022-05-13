Ali Koç'un 2023 planı; Fenerbahçe'de 100. yıl için özel hazırlık
Fenerbahçe’de yoğun bir mesai yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte bugünlerde başta Başkan Ali Koç olmak üzere yönetimi yoğun bir mesai bekliyor.
13 Mayıs 2022 15:00
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Özellikle başkanın masasındaki dosyalar gün geçtikçe artıyor. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Cumhuriyetin 100. yılında tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe’de hazırlıkların aksaksız ve sıkıntısız bir biçimde bitirilmesi amaçlanıyor.
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İşte Sporx'in haberine göre Başkan Ali Koç’un yoğun gündemi:
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Jorge Jesus konusu artık tüm camiada ve kamuoyunda yakından izleniyor. Jesus’la artık resmi bir karar alınması gerekiyor. En kısa zamanda adımların atılması bekleniyor.
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Sezonun ikinci yarısında takımı ayağa kaldıran İsmail Kartal’la nasıl bir süreç yaşanacağı merak ediliyor. Veda mı edilecek yoksa Jesus’ta aksilik çıkarsa devam mı edilecek halen netleşmedi. Ayrıca Kartal’a başka bir görev de gelebilir.
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Futbol takımının 2.’liği garantilemesi bekleniyor. 2.’lik garantilendiğinde sarı-lacivertliler 19-20 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi mesaisine başlayacak. Bu nedenle takıma yapılacak hamlelerin erkenden olması gerekiyor.
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Ekonomik anlamda kulüp hassas bir dönemden geçiyor. Hem mevcut UEFA Finansal Fair-Play hem de yenilenen Finansal Fair-Play kuralları takip ediliyor. Öte yandan yeni spor yasası ve harcama limitleri de gündemde.
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Takım ligi 2. sırada bitirirse Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına başlayacak. Başkan Ali Koç ve yöneticiler takımın gruplara kalması gerektiğine inanıyor. Zira takım gruplara kalırsa ciddi bir ekonomik katkı gelecek. Kulübün böylesi bir maddi kaynağa ihtiyacı var. Başkan Ali Koç’un Jorge Jesus’la görüşmelerinde de Şampiyonlar Ligi’nin önemi vurgulanmıştı.
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Başkan Ali Koç, basketbol şubesi için de uğraşıyor. Gelecek sezon yeniden Euroleague’de iddialı bir takım olması isteniyor. CSKA Moskova’dan ayrılacak Itoudis’in takımın başına getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca kadroya önemli takviyeler de planlanıyor. Diğer amatör şubeler de kulüp içerisinde önemli yer tutuyor.