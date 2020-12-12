Aleyna Tilki mini etekli dizi kostümünü paylaştı; takipçileri tartışmaya başladı!
Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanacak dizi için kamera karşısına geçti. Dizide liseli bir kızı oynayacak olan Tilki'nin mini etekli okul forması takipçilerini ikiye böldü.
12 Aralık 2020 13:46
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Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile genç popçu Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanacak dizi için partner oldu.
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Dizide liseli bir kızı canlandıracak olan Aleyna, setten ilk pozları da Instagram hesabından paylaştı
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2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Sürpriz geliyor" notuyla set fotoğraflarını paylaşan Aleyna Tilki, kostümüyle takipçilerini ikiye böldü.
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Şarkıcının takipçilerinin bir kısmı eteği gereksiz kısa bulurken bir kısım da şarkıcıya çok yakıştığını ve yeni onu izlemek için merakla beklediklerini söyledi.
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Bazıları ise kıyafetin fazla seksi olduğunu söyleyerek “Orası nasıl bir okul?” diye sorarken, tarzı rüküş diye eleştirildi.
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Bir kısım ise şarkıcıya çok yakıştığını ve yeni onu izlemek için merakla beklediklerini söyledi.
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