Aleyna Tilki: Kız isteme olayı çok saçma; ne münasebet mal ister gibi, iğrenç!
22 Mart 2022 11:04
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Aleyna Tilki: Kız isteme olayı çok saçma; ne münasebet mal ister gibi, iğrenç!
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Aleyna Tilki'nin, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin..." sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.
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Kız isteme merasimini çok saçma bulduğunu dile getiren genç şarkıcı, yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Tilki, Twitter hesabından, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin..." ifadelerini kullandı.
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Aleyna Tilki'nin gönderisi takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar ünlü şarkıcı ile aynı görüşte olduğunu dile getirirken, kimisi ise "Örf, adet' diye bir şey var!" sözleriyle Tilki'ye tepki gösterdi.
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Tepkilerin ardından Tilki, "Zaman kavramı bile toplumları yönetmek için ortaya atılmış bir yalan. Günümüz ilişki kalıpları bile insanlığı yönetmek ve düşünce özgürlüğünden alıkoymak için yaratılmış, gerçekten gerçekleşmesi imkansız olan yalanlardır... 'Bağlar' demiyorum, 'İlişki kalıpları’ diyorum ve de bence günümüz ilişki kalıpları gerçekçi bağlar kurmamıza tamamen engel oluyor” mesajını yayınladı.