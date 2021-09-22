Aleyna Tilki: İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum; Aleyna geri dönecek, söz
22 Eylül 2021 13:42
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Aleyna Tilki: İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum; Aleyna geri dönecek, söz
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Son çıkardığı şarkıların tutmadığı ve kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına Aleyna Tilki’den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilki şu mesajı paylaştı:
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“İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi.
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Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp ‘yalan’ klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü. Ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece, hepsi bu.
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Aleyna geri dönecek, söz.”
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