Aleyna Tilki'den "ideal erkek" tanımı: Efendi, keko ve biraz maço olsun
10 Haziran 2021 12:09
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Aleyna Tilki, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Hayalindeki erkeği açıklayan Tilki, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.
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Genç popçu Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna yanıt verdi.
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Tilki, "İdeal bir date ambiyansı nasıl olmalı" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:
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"Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım... Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek."
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"Ben de 'Bu kim?' diye merak edeceğim ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak… Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem, hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'Görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın."
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Buluşacağı kişinin karakterinin nasıl olması gerektiğini de açıklayan ünlü şarkıcı, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" dedi.
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21 yaşındaki Aleyna Tilki, "Hangi davranış seni o kişiden soğutur?" sorusuna şu yanıtı verdi: Olduğu gibi gözükmemesi ve boş konuşması, konuşmamayı bilmemesi… Çünkü ben dolu sohbet etmeyi severim. Hangi konu olursa olsun konuştuğumuz konuda bilgili olsun, o konuyu içselleştirsin isterim. Yarattığı kişiden konuşmasın, kalbinden konuşsun isterim. Böyle olmadığı zaman kaçarak uzaklaşıyorum. Bu durumla çok karşılaşıyorum, çok aptal insan var" dedi.