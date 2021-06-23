Aleyna Tilki’den Eurovision yanıtı: Türkiye’yi, Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak değil, tüm dünyada temsil etmek istiyorum
23 Haziran 2021 12:58
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Aleyna Tilki’den Eurovision yanıtı: Ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum
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Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na yeniden katılma sinyali verdi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 2013 yılından beri katılım sağlanmayan Eurovision’la ilgili tekrar görüşmelere başlandığını açıkladı.
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Eurovision’a gitmesi için ismi konuşulanlardan biri de Aleyna Tilki oldu. “Retrograde” isimli İngilizce single çıkaran Tilki, Eurovision’la ilgili sorulara şu yanıtı verdi:
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“Ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım.”
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Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti. Sertab Erener ise 2003’te ülkemize ilk birinciliği getirmişti.