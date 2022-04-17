Aleyna Tilki’den Cüneyt Özdemir’e tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz

Şarkıcı Aleyna Tilki, son şarkısını "Coğrafya herkes için kaderdir" diyerek eleştiren Cüneyt Özdemir'e tepki gösterdi.
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Özdemir, Tilki'nin klibi için "Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm.iyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" paylaşımını yaptı.
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Tilki Cüneyt Özdemir'in tweetini alıntılayarak tepki gösterdi.
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Tilki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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“Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için, kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir diyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz..”