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Alanya'da oteller doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu

Antalya’nın Alanya ilçesinde otel ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler, geceyi arabalarında ve kurdukları çadırlarda geçiriyor. İlginç görüntüler oluşturan tatilciler, “Bulduğumuz yere yatıyoruz” diyerek bulundukları durumu dile getirdiler.

21 Temmuz 2021 12:48

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Antalya, Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte yerli tatilcilerin akınına uğradı.

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9 günlük tatilde konaklama tesisleri yüzde yüz doluluğa ulaşırken, yurdun dört bir köşesinden gelip, Alanya ilçesindeki İncekum Plajı’nda tatil yapmayı planlayan vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamayınca ilginç manzaralar oluşturdu.

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Tatilciler, geceyi araçlarında ve sahile kurdukları çadırlarda geçirirken, bazıları da hemen araçlarının yanına serdikleri kilimlerin üzerinde uyudu.

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Araçlarında yiyecek ve içeceklerini de stoklayan tatilciler, gündüz kalktıklarında ise kahvaltı sonrası deniz keyfi yapıyor.

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Tatilciler, otel ve pansiyonlarda yer bulamadıkları için böyle bir yönteme başvurduklarını anlattı.

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“Geldik otel ve kamp yerlerinde yer yok. Ayrıca da çok pahalı. Arabada, etrafında geceyi geçiriyoruz. Bulduğumuz yere yatıyoruz” diyen tatilciler, yabancı turistlerin daha erkenden rezervasyonla konaklama alanlarını doldurmalarına da sitem etti.

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Alanya'da oteller doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu

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Alanya'da oteller doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu

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Alanya'da oteller doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu

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Alanya'da oteller doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu

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Alanya'da oteller doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu

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Alanya'da oteller doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu

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Alanya'da oteller doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu

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