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Ahu Tuğba, kızının otomobilini çöpe attı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba, kızı Anjelik’in otomobilini çöpe attı.

17 Temmuz 2021 14:12

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Ahu Tuğba, kızının otomobilini çöpe attı

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ABD'nin Miami kentinde kızıyla beraber yaşayan Tuğba, ık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı.

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Tuğba, o anları sosyal medya hesabından 'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaştı.

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Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulundu.

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Ahu Tuğba, kızının otomobilini çöpe attı

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Ahu Tuğba, kızının otomobilini çöpe attı

Ahu Tuğbaotomobilçöp
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