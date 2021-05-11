Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'i hedef alarak, "Ey Rıdvan Dilmen efendi. Sana hiç yakışmıyor arkadan tuhaf işler yapmak. İstersen devam et sen bilirsin. Ben ve arkadaşlarımı bitirmeye çalıştın ama biz dimdik ayaktayız. Peki sen neredesin. İşi niye bıraktın Rıdvan efendi" ifadelerini kullandı.
11 Mayıs 2021 10:27
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İşte Ahmet Çakar'ın Rıdvan Dilmen'i hedef alan tweetleri...
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Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
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Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
412
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
512
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
612
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
712
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
812
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
912
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
1012
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
1112
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme
1212
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme