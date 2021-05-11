T24 LogoT24 Logo

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'i hedef alarak, "Ey Rıdvan Dilmen efendi. Sana hiç yakışmıyor arkadan tuhaf işler yapmak. İstersen devam et sen bilirsin. Ben ve arkadaşlarımı bitirmeye çalıştın ama biz dimdik ayaktayız. Peki sen neredesin. İşi niye bıraktın Rıdvan efendi" ifadelerini kullandı.

11 Mayıs 2021 10:27

112

İşte Ahmet Çakar'ın Rıdvan Dilmen'i hedef alan tweetleri...

212

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

312

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

412

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

512

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

612

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

712

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

812

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

912

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

1012

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

1112

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

1212

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kendi ayakların üzerinde dur, sayın Erdoğan'dan güç devşirme

ahmet çakarrıdvan dilmenahmet çakar twitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24