"Agresif davranış" sorunlarının ardından gönderilen Biden çiftinin köpekleri, Beyaz Saray'a geri döndü
ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın Alman kurdu köpekleri Major ve Champ'ın Beyaz Saray'da yaşanan bir "agresif davranış" olayının ardından gönderildikleri eğitimden geri döndü.
24 Mart 2021 17:54
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ABD Başkanı Joe Biden’ın dört ayaklı dostları, aralarından biri güvenlik görevlisini ısırdığı için Beyaz Saray’dan gönderilmelerinin ardından yeniden başkanlık binasına döndü.
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Major ve Champ, gönderildikleri Delaware’deki evde eğitimlerini tamamladı ve yeniden Washington’daki sahiplerine kavuştu.
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Yaklaşık 2 hafta önce, Biden çiftinin 3 yaşındaki köpeği Major, Beyaz Saray güvenlik ekibinden birini ısırmıştı. Birkaç "agresif davranış" olayının ardından Major ve 13 yaşındaki köpekleri Champ, büyüdükleri, Delaware'deki aile evine gönderilmişti.
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Major ve Champ, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Beyaz Saray'a taşınmıştı. Major, barınaktan sahiplenilip Beyaz Saray'a giden ilk köpek olmuştu.