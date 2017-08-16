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Afrika ve Asya'da sel felaketi: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

16 Ağustos 2017 20:32

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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 400'e yükseldi. Yetkililere göre yüzlerce kişi hala kayıp. Asya kıtasında da benzer bir manzara var. Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 220'ye ulaştı

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Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de doğal afetin bilançosu ağırlaşıyor. Başkent Freetown yakınlarında bir tepenin aşırı yağış nedeniyle çökmesi sonucu ölenlerin sayısı giderek artıyor.

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Sierra Leone yetkilileri toplam ölü sayısının 500'ü aşabileceğini söylüyor. Bazı kaynaklara göreyse hala yüzlerce kayıp var.

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Evlerinden olanların sayısı ise 3 bin'i aştı. Sierra Leone, uluslararası toplumdan felaketzedelere yardım için destek istedi.

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Benzer bir manzara Asya kıtasında da yaşanıyor. Bangladeş, Hindistan ve Nepal'de muson yağmurlarının yol açtığı sellerde yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Milyonlarca kişi evsiz kaldı.

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Hindistan'daki selden en fazla Bihar ve Assam eyaletleri etkilendi. Nepal'deyse selzedeleri kurtarmak için filler de kullanılıyor.

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Yetkililer, bölgede yağışların bir süre daha etkili olacağı konusunda halkı uyarıyor.

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